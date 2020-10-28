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Газета "Кишиневские новости"

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Усатый – рекордсмен денежных трат на предвыборную кампанию

28 октября
16:36 2020
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В ходе предвыборной кампании больше всего из кандидатов потратился претендент на должность президента от «Нашей Партии» Ренато Усатый – 6,8 миллиона леев.

Следом идет председатель Партии «Действие и солидарность» Майя Санду, она выложила за предвыборную рекламу 2,2 миллиона леев. Третий – глава Платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе с 1,8 миллионами. Действующий президент Игорь Додон потратил на предвыборную кампанию 1,3 миллиона. Представительница ШОРа Виолетта Иванова выбросила на ветер полмиллиона, Октавиан Цыку – 240 тысяч, а Тудор Делиу – 200 тысяч. Дорин Киртоакэ не смог открыть специальный банковский счет для предвыборных расходов, а потому о своих тратах не отчитался.

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