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Газета "Кишиневские новости"

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Российские сахаропроизводители заполонили узбекский рынок

28 октября
16:36 2020
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На двух узбекских сахарных заводах «Ангерн Шакар» и «Хорезм Шакар» началось массовое увольнение сотрудников, сообщает podrobno.uz.

Всего планируется к концу года сократить две тысячи человек. Заводы не работают с середины лета по причине того, что их продукция не может конкурировать с импортной. Видя, что предприятия на грани банкротства, зарубежные партнеры прекратили поставлять сырье для переработки. Сахарную свеклу в Узбекистане невыгодно выращивать. В 2020-м году сахар внесли в список товаров, при ввозе которых не требуется уплата таможенной пошлины. Как результат, внутренний рынок заполнила продукция российских производителей.

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