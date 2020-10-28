На двух узбекских сахарных заводах «Ангерн Шакар» и «Хорезм Шакар» началось массовое увольнение сотрудников, сообщает podrobno.uz.

Всего планируется к концу года сократить две тысячи человек. Заводы не работают с середины лета по причине того, что их продукция не может конкурировать с импортной. Видя, что предприятия на грани банкротства, зарубежные партнеры прекратили поставлять сырье для переработки. Сахарную свеклу в Узбекистане невыгодно выращивать. В 2020-м году сахар внесли в список товаров, при ввозе которых не требуется уплата таможенной пошлины. Как результат, внутренний рынок заполнила продукция российских производителей.