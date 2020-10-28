Депутат парламента от Платформы «Достоинство и правда» Ливиу Вовк подозревает представителей Партии «ШОР» в том, что они фальсифицировали подписи в поддержку своего кандидата в президенты Виолетты Ивановой.

В эфире одного из телеканалов народный избранник рассказал: ему жалуются люди, которым звонят на стационарные телефоны и благодарят за то, что они подписались за претендента от ШОРа на должность главы государства. Граждане утверждают: они о том ни сном ни духом, Иванова не их кандидат. По этому поводу Вовк попросил Центризбирком перепроверить списки с подписями в поддержку выдвиженца ШОРа на предмет фальсификаций.