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Газета "Кишиневские новости"

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Подписи в поддержку кандидата от ШОРа могли сфальсифицировать

28 октября
15:41 2020
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Депутат парламента от Платформы «Достоинство и правда» Ливиу Вовк подозревает представителей Партии «ШОР» в том, что они фальсифицировали подписи в поддержку своего кандидата в президенты Виолетты Ивановой.

В эфире одного из телеканалов народный избранник рассказал: ему жалуются люди, которым звонят на стационарные телефоны и благодарят за то, что они подписались за претендента от ШОРа на должность главы государства. Граждане утверждают: они о том ни сном ни духом, Иванова не их кандидат. По этому поводу Вовк попросил Центризбирком перепроверить списки с подписями в поддержку выдвиженца ШОРа на предмет фальсификаций.

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