Пресс-секретарь Европейской службы по иностранным делам Петер Стано заявил, что дипломатический конфликт между Будапештом и Киевом – дело двустороннее, сообщает «РБК-Украина».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в минувшее воскресенье призвал жителей Закарпатья на местных выборах голосовать за Парию венгров. В Киеве данный шаг назвали провокацией, вызвали венгерского посла в МИД и вручили ему ноту протеста. Евросоюз призвал обе стороны к урегулированию конфликта. «Никаких изменений в политике ЕС относительно Украины нет, кто бы что ни говорил. У нас есть соглашение об ассоциации, которое является амбициозным, и мы полны решимости продолжить тесное сотрудничество с Украиной, чтобы максимально приблизить ее к ЕС», – заявил Стано. Ранее Сийярто заявил, что Украина своим демаршем показала, что отказывается от помощи Венгрии в процессе евроинтеграции.