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Газета "Кишиневские новости"

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Турки подрались с одесскими силовиками

28 октября
15:31 2020
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На территории рынка «Седьмой километр» под Одессой произошли столкновения сотрудников Службы безопасности Украины с представителями местной турецкой общины, сообщает «Думская».

Мелкий предприниматель, у которого правоохранительные органы намеревались изъять ткани и фурнитуру, произведенные в Китае, облился бензином и пригрозил поджечь себя. «Подъехавшие члены общины были настроены агрессивно и бросались на спецназовцев, которые едва не открыли огонь. Когда приехали общественники и журналисты, ситуация несколько стабилизировалась», – пишет «Думская». Спецслужбы пытались конфисковать товар в рамках расследования уголовного дела об уклонении от налогов. Одесские турки блокировали транспорт СБУ своими грузовиками. В конце концов товар был арестован, трое представителей общины задержаны.

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