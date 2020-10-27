«Здесь живут приветливые, трудолюбивые и доброжелательные люди.

Перед местным Домом культуры встретился с сельчанами. Мы обсудили уже реализованные в селе проекты и те, которые предстоит осуществить.

Мы продолжим работать, чтобы достичь нужных людям результатов.

Выразил жителям Садова благодарность за оптимизм и доверие. Я горжусь тем, что родом из этого края хозяйственных людей, села с традициями и историей – недавно Садова отметило 600 лет со дня основания», – с гордостью отметил Игорь Додон.