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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Мы будем работать, чтобы достичь ожидаемых людьми результатов

Додон: Мы будем работать, чтобы достичь ожидаемых людьми результатов
27 октября
22:16 2020
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«Здесь живут приветливые, трудолюбивые и доброжелательные люди.

Перед местным Домом культуры встретился с сельчанами. Мы обсудили уже реализованные в селе проекты и те, которые предстоит осуществить.

Мы продолжим работать, чтобы достичь нужных людям результатов.

Выразил жителям Садова благодарность за оптимизм и доверие. Я горжусь тем, что родом из этого края хозяйственных людей, села с традициями и историей – недавно Садова отметило 600 лет со дня основания», – с гордостью отметил Игорь Додон.

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