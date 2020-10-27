Майя Санду заручилась поддержкой на выборах Владимира Плахотнюка и его фина Андриана Канду. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон. Он также выразил уверенность в том, что бывший лидер ДПМ ответит за все совершённые беззакония – в том числе по делу о банковском мошенничестве. «Прокуратура работает. Я твёрдо уверен, что у этого дела будет развязка, которую все так ждут», – сказал он. Напомним, что сегодня кишинёвская организация партии Pro moldova объявила о поддержке Майи Санду на выборах 1 ноября.