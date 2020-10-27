В документе Национальный союз студентов и молодёжи РМ обращается к политическим партиям, государственным структурам и руководителям учебных учреждений страны с призывом сделать все возможное, чтобы избежать провокаций.

«1. Настоятельно рекомендуем политическим партиям и их лидерам не втягивать молодёжь нашей страны в разного рода опасные политические игры и не провоцировать дестабилизацию ситуации в республике!

2. Обращаемся к органам государственной власти с просьбой предпринять необходимые меры для предотвращения дестабилизации ситуации в стране и не допустить использования учащихся в политических акциях протеста. Считаем это крайне опасным из-за возможных искусственно созданных провокаций, которые могут привести к негативному развитию ситуации и возможной угрозе здоровью молдавских граждан. Важно обеспечить все условия для свободного и безопасного волеизъявления жителей нашей страны!

3. Руководителям учебных заведений Республики Молдова настоятельно рекомендуем воздержаться от участия в разного рода политических провокациях и не допустить вовлечения учащихся в сомнительные манифестации с непредсказуемым и опасным сценарием развития», – говорится в обращении.

Также Национальный союз студентов и молодёжи призвал «проявить сознательность и не дать себя втянуть в политические разборки, сценарий которых, как мы понимаем, пишутся за пределами нашей страны. В случае наличия и выявления в учебных заведениях фактов агитации к участию в массовых акциях протеста просим молодёжных активистов незамедлительно сообщать об этом представителям Национального союза студентов и молодёжи Молдовы или непосредственно в органы правопорядка».

Кроме того в студенческой организации считают, что «Сегодня как никогда важно проявить гражданскую позицию, принять активное участие в президентских выборах и поддержать того кандидата, который выступает за укрепление нашей страны, ее государственности, суверенитета, традиционных семейных и духовных ценностей.

Будущее Республики Молдова зависит от вклада и голоса каждого из нас».