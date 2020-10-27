По словам независимого кандидата в президенты Игоря Додона в тайных переговорах принимали участие депутаты партий «Шор», Pro moldova, ППДП, ПДС и некоторые представители ДПМ. Такое заявление было сделано в передаче на частном телеканале. Додон категорически опроверг слухи о том, что якобы социалисты собираются создать новое парламентское большинство с представителями фракции «Шор».

«Об этом говорят те, кто вместе с этими депутатами голосовали за отставку правительства Кику. В чужом глазу соринку видят, а в своём и бревна не замечают. Мы создавать большинство с перебежчиками не будем», – сказал он. Он также высмеял “принципиальность” некоторых политиков. «Кое-кто клялся, что не создаст альянс с ПСРМ, а потом пришли, пожали руку и создали коалицию. После решили выйти, но они ещё захотят вернуться», – считает он.