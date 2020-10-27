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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 октября 1710 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 октября 1710 смертельных случаев
27 октября
20:11 2020
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В течение прошедшего дня, 27 октября, зарегистрированы еще 10 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 68-летний мужчина из Новоаненского района, 61-летний мужчина из района Дрокия, 70-летняя женщина из Кишинева, 62-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Унгенского района, 80-летний мужчина из муниципия Кагул, 83-летняя женщина из муниципия Кагул, 68-летняя женщина из Новоаненского района, 71-летняя женщина из района Басарабяска, 77-летняя женщина из Глодянского района. На вечер 27 октября 53201 человек выздоровел после заражения вирусом COVID-19 и 1710 человек умерли от инфекции.

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