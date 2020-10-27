Ученые из Лондонского университета разработали и испытали компьютерную модель, с помощью которой можно точно предсказывать риск инфицирования и смерти от коронавируса. В основу разработки легли данные свыше восьми миллионов пациентов.

Выяснилось, что три четверти смертей пришлись всего на пять процентов населения, подверженных самым большим рискам. Почти две трети умерших были мужчинами, возраст подавляющего большинства составил 70 и более лет, треть страдала диабетом и еще столько же – деменцией. Все это абсолютно точно определил алгоритм, и тем самым доказал свою эффективность.

Теперь авторы разработки планируют внедрить модель определения рисков в медицинских учреждениях нескольких районов столицы Великобритании с населением около двух миллионов жителей, пишет internetua.