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Газета "Кишиневские новости"

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29 октября – время волшебных перемен для 3 знаков зодиака

29 октября – время волшебных перемен для 3 знаков зодиака
27 октября
17:16 2020
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Судьба частенько преподносит нам сюрпризы, ценность которых мы не сразу и оценить можем. Вот и 29 октября на небосклоне звезды принимают такое положение, которое неизбежно принесет важные перемены в жизнь представителей трёх зодиакальных созвездий.

Кому же ждать перемен в этот день?

Нереальные высоты для ЛЬВА

Представители этого знака зодиака сейчас настолько сильны и уверены в себе, что просто не замечают ход времени. Львам нужно сделать всё запланированное и везде успеть. Им нужно всё и сразу. И у них всё получается. Но чтобы достичь нереальных высот, которые для вас открывает Вселенная, 29 октября стоит притормозить и прислушаться к внутреннему голосу. Львы почувствуют, если что-то идет не так. Прислушайтесь к интуиции и выберите правильный путь.

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