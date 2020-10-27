Судьба частенько преподносит нам сюрпризы, ценность которых мы не сразу и оценить можем. Вот и 29 октября на небосклоне звезды принимают такое положение, которое неизбежно принесет важные перемены в жизнь представителей трёх зодиакальных созвездий.

Кому же ждать перемен в этот день?

Нереальные высоты для ЛЬВА

Представители этого знака зодиака сейчас настолько сильны и уверены в себе, что просто не замечают ход времени. Львам нужно сделать всё запланированное и везде успеть. Им нужно всё и сразу. И у них всё получается. Но чтобы достичь нереальных высот, которые для вас открывает Вселенная, 29 октября стоит притормозить и прислушаться к внутреннему голосу. Львы почувствуют, если что-то идет не так. Прислушайтесь к интуиции и выберите правильный путь.