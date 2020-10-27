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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове производство семян будет финансироваться правительством

В Молдове производство семян будет финансироваться правительством
27 октября
17:01 2020
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Производство семян будет поддержано государством, заявил премьер-министр Ион Кику в ходе рабочего визита в Институт растениеводства в Порумбенах. Глава кабмина отметил, что предстоит изменить регламент о субсидиях в сельском хозяйстве с тем, чтобы производство семян финансировалась правительством.

Еще одной мерой поддержки отрасли станет выделение пособий в размере 120 тыс. леев для молодых исследователей в этой сфере.

«Необходимо поддержать молодые кадры и изменить решение правительства, чтобы применять эти меры по отношению к молодым исследователям в той же степени, что и к педагогам и медикам, получающим по 120 тыс. леев», – сказал Кику.

Также предстоит консолидировать материально-техническую базу института растениеводства.

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