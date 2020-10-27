В ходе поездки по центральным регионам страны Игорь Додон встретился с жителями районного центра Калараш, с которыми у него состоялась искренняя и содержательная беседа.

«Ответил на все вопросы, рассказал о своей предвыборной платформе, о планах, которые мы будем претворять в жизнь. Обсудил вместе с людьми способы решения проблем, с которыми они сталкиваются», – заявил Игорь Додон.

Кандидат в президенты Игорь Додон также отметил, что его «команда и дальше будет работать на достижение конкретных результатов».