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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Наша команда работает на достижение конкретных результатов

Додон: Наша команда работает на достижение конкретных результатов
27 октября
17:01 2020
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В ходе поездки по центральным регионам страны Игорь Додон встретился с жителями районного центра Калараш, с которыми у него состоялась искренняя и содержательная беседа.

«Ответил на все вопросы, рассказал о своей предвыборной платформе, о планах, которые мы будем претворять в жизнь. Обсудил вместе с людьми способы решения проблем, с которыми они сталкиваются», – заявил Игорь Додон.

Кандидат в президенты Игорь Додон также отметил, что его «команда и дальше будет работать на достижение конкретных результатов».

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