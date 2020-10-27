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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон поздравил православных с праздником Святой Параскевы

Игорь Додон поздравил православных с праздником Святой Параскевы
27 октября
16:46 2020
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Игорь Додон вместе с супругой побывал на литургии в монастыре Хынку, чтобы вместе с православными верующими всего мира отметить день Святой Благочестивой Параскевы.

«Хочу поздравить всех православных верующих с праздником Святой Параскевы, которая считается защитницей Молдовы и хранит нашу страну от невзгод и бедствий, а жителям дарует душевное спокойствие и благополучие», – заявил во время посещения монастыря Игорь Додон

Отметим, что в монастыре Хынку хранится часть мощей Святой Параскевы.

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