Игорь Додон вместе с супругой побывал на литургии в монастыре Хынку, чтобы вместе с православными верующими всего мира отметить день Святой Благочестивой Параскевы.

«Хочу поздравить всех православных верующих с праздником Святой Параскевы, которая считается защитницей Молдовы и хранит нашу страну от невзгод и бедствий, а жителям дарует душевное спокойствие и благополучие», – заявил во время посещения монастыря Игорь Додон

Отметим, что в монастыре Хынку хранится часть мощей Святой Параскевы.