Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) проведет в среду, 28 октября, публичное заседание, на котором примет решение о снижении тарифа на природный газ для бытовых потребителей. В сентябре предприятие „Moldovagaz” обратилось в НАРЭ с ходатайством о пересмотре стоимости голубого топлива и регулируемых цен с 1 октября. Согласно расчетам, средний тариф составит 4083 лея за 1 тыс.куб.м или на 7,6% меньше, чем действующий. Игорь Додон заявил на прошлой неделе о том, что сразу после снижения тарифа на природный газ последует удешевление и тепловой энергии для кишиневских потребителей. По предварительным данным стоимость одной гигакалории снизится до 1-й тыс. леев – с нынешних 1122 леев.