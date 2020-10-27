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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове с завтрашнего дня подешевеет природный газ

В Молдове с завтрашнего дня подешевеет природный газ
27 октября
16:41 2020
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Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) проведет в среду, 28 октября, публичное заседание, на котором примет решение о снижении тарифа на природный газ для бытовых потребителей. В сентябре предприятие „Moldovagaz” обратилось в НАРЭ с ходатайством о пересмотре стоимости голубого топлива и регулируемых цен с 1 октября. Согласно расчетам, средний тариф составит 4083 лея за 1 тыс.куб.м или на 7,6% меньше, чем действующий. Игорь Додон заявил на прошлой неделе о том, что сразу после снижения тарифа на природный газ последует удешевление и тепловой энергии для кишиневских потребителей. По предварительным данным стоимость одной гигакалории снизится до 1-й тыс. леев – с нынешних 1122 леев.

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