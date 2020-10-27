Вторник, 27 октября 2020, 19:28

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Как в Молдове избежать второго тура голосования на выборах президента

Как в Молдове избежать второго тура голосования на выборах президента
27 октября
10:41 2020
Версия для печати

«На эти деньги в столице мы могли бы отремонтировать 2 центральных парка – это парк у Кафедрального собора и парк Штефана чел Маре. Вот почему я думаю, что нам нужно хорошо подумать. Если быть откровенными, на нынешних выборах есть 2 кандидата – на правом и на левом фланге. Есть опросы, которые об этом свидетельствуют, и мы знаем, что происходит. В связи с этим возникает вопрос: зачем нам тратить голоса, время, а также деньги на второй тур. Сегодня я вижу, что практически у всех кандидатов предвыборная программа плохо подготовлена или ее нет вовсе. Хорошо проработанная программа со всеми проблемами, решениями и видениями есть только у Игоря Додона», – пояснил Ион Чебан.

Ион Чебан также подчеркнул, что только у нынешнего президента есть программа по каждой конкретной сфере, по каждой зоне, по каждому району и населенному пункту. А поскольку у большинства кандидатов нет ни малейшего шанса набрать значительную часть голосов, избирателям не стоит размениваться на очевидных аутсайдеров. Лучше в первом туре проголосовать за одного из явных лидеров гонки, поскольку это все равно придется сделать во втором туре, но при этом из бюджета уйдут лишние 60 млн леев.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,93–0,14%
EUR20,02–0,01%
GBP22,09+0,09%
UAH0,60–0,22%
RON4,11–0,08%
RUB0,22–0,97%

Курсы валют в MDL на 27.10.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд