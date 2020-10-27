«На эти деньги в столице мы могли бы отремонтировать 2 центральных парка – это парк у Кафедрального собора и парк Штефана чел Маре. Вот почему я думаю, что нам нужно хорошо подумать. Если быть откровенными, на нынешних выборах есть 2 кандидата – на правом и на левом фланге. Есть опросы, которые об этом свидетельствуют, и мы знаем, что происходит. В связи с этим возникает вопрос: зачем нам тратить голоса, время, а также деньги на второй тур. Сегодня я вижу, что практически у всех кандидатов предвыборная программа плохо подготовлена или ее нет вовсе. Хорошо проработанная программа со всеми проблемами, решениями и видениями есть только у Игоря Додона», – пояснил Ион Чебан.

Ион Чебан также подчеркнул, что только у нынешнего президента есть программа по каждой конкретной сфере, по каждой зоне, по каждому району и населенному пункту. А поскольку у большинства кандидатов нет ни малейшего шанса набрать значительную часть голосов, избирателям не стоит размениваться на очевидных аутсайдеров. Лучше в первом туре проголосовать за одного из явных лидеров гонки, поскольку это все равно придется сделать во втором туре, но при этом из бюджета уйдут лишние 60 млн леев.