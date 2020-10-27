Командующий военно-воздушными силами Украины генерал-полковник Сергей Дроздов хотел бы приобрести по примеру Польши у США истребители Ф-16, сообщает «Военное обозрение».

За минувшие четверть века Незалежная не получила ни одного боевого самолета, а те, что находятся в эксплуатации, были произведены в 1968-1991 годах, констатирует генерал. Последнее время много писалось и говорилось о том, что Киев самостоятельно может разработать и производить многофункциональный истребитель. В печати даже появились эскизные рисунки планера боевой машины. Однако, по словам Дроздова, только для создания прототипа необходимо не меньше 10 лет. Он предлагает идти по пути Польши, которая наряду с советскими МиГ-29 эксплуатирует и американские Ф-16. Идея замечательная, только сами самолеты – это даже не полдела. Надо закупать для них технику для обслуживания, аэродромную инфраструктуру, боеприпасы, подготовить летчиков и персонал для обслуживания. Румыния, с более сильной экономикой, чем сегодня у Украины, к следующему году намерена довести до 17 количество своих Ф-16, причем приобретает она их у Португалии, которая эти самые самолеты долго эксплуатировала. Обо всем этом генерал не может не знать, но по должности он должен излучать оптимизм перед подчиненными, чем он и занимается.