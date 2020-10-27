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Газета "Кишиневские новости"

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Рыбницкие металлурги готовы принять больных коронавирусом

27 октября
10:11 2020
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На левом берегу Днестра количество новых носителей коронавируса ежедневно увеличивается на 95 человек, об этом говорилось на заседании Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения вируса, сообщает «Новости Приднестровья».

Больше всего случаев заболевания фиксируется в двух крупнейших городах региона: Тирасполе и Бендерах. Почти все места в Республиканской клинической больнице уже заняты, тех кто болеет без проявления симптомов, свозят в оздоровительный лагерь «Спартак», там уже размещены 115 пациентов. Носителей вируса с легкой формой направляют в комплекс «Днестровские зори». На случай ухудшения ситуации к приему больных готовят корпус профилактория “Солнечный” в Днестровске. На севере региона, в Рыбницком инфекционном госпитале, почти нет свободных коек, там намерены при необходимости размещать больных в профилактории Молдавского металлургического завода.  

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