На левом берегу Днестра количество новых носителей коронавируса ежедневно увеличивается на 95 человек, об этом говорилось на заседании Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения вируса, сообщает «Новости Приднестровья».

Больше всего случаев заболевания фиксируется в двух крупнейших городах региона: Тирасполе и Бендерах. Почти все места в Республиканской клинической больнице уже заняты, тех кто болеет без проявления симптомов, свозят в оздоровительный лагерь «Спартак», там уже размещены 115 пациентов. Носителей вируса с легкой формой направляют в комплекс «Днестровские зори». На случай ухудшения ситуации к приему больных готовят корпус профилактория “Солнечный” в Днестровске. На севере региона, в Рыбницком инфекционном госпитале, почти нет свободных коек, там намерены при необходимости размещать больных в профилактории Молдавского металлургического завода.