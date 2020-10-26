Они развернулись не только в СМИ, но уже идут на наших улицах, в транспорте, на кухнях. Спорят, ссорятся, порой навсегда, родственники, друзья и соседи.

Охота на президентов

Этот дурдом смахивает чем-то на предвыборный американский, несмотря на несравнимые масштабы. И там, и тут идет немилостивая охота на президентов: у них – на Трампа, у нас – на Додона.

Но велика разница в том, что там противники являются профессионалами в политике и знают, чего хотят, наши же соперники – любители, выскочки, ни у одного из которых, кроме Додона, нет четкого, реального политического плана на предстоящее руководство страной. Вместо этого – эмоциональные выкрики, сплетни, злобные нападки на нынешнего президента-профессионала при отсутствии хоть какого-то опыта государственного управления. У меня сложилось впечатление, что, если бы не такой весомый, перспективный контркандидат как Додон, всем остальным вообще не было бы о чем говорить на теледебатах и встречах с избирателями. Вместо того, чтобы соревноваться, у кого лучше программа и инструменты для её воплощения, у кого профессиональнее команда, они выставляют на всенародное обозрение свои политические амбиции и малограмотность …

Незрелые кандидаты

На одной из недавних телепередач ведущая, справедливо упрекнув Дорина Киртоакэ в политической незрелости, спросила, как он собирается сделать unire эдак вдруг, без серьезной подготовки? На что тот беспечно ответил: «Так, как сделала Германия, взяла и объединилась!» Провинциальному политику было невдомек, что без согласия СССР и США и без соглашения между ними ни один камень из Берлинской стены не вывалился бы.

Другой кандидат в президенты – небезызвестный Андрей Нэстасе, возглавляющий партию «DA», не краснея, публично обещает повысить зарплату работающим до 500 евро, а пенсионерам – пенсии до 300, ежели будет избран. На вопрос, откуда, мол, дядя, такие деньжищи, отвечал неохотно и путано. Надо быть экономически абсолютно безграмотным, чтобы поверить в такое чудо при нынешнем нищенстве Молдовы и её неоплатных долгах.

Чемпион по демагогии

Однако чемпионом по части предвыборной демагогии и политического мошенничества является, по-моему, бельцкий примар и балабол Ренато Усатый, до недавних пор частенько прятавшийся от молдавских правоохранителей в Москве, а сейчас наоборот. Причем на сей раз дело пахнет наркотой. По своей сути, он не более чем политический напёрсточник, но так агрессивен и шумен, так по-блатному развязен в своем полемическом жаргоне, что больше всех соперников привлекает к себе внимание толпы. Дошло до того, что на минувшей неделе в Фалештах он с приспешниками ворвался на встречу Додона с избирателями и сорвал ее. Должно быть, этот хамский приём входит в его электоральную тактику.

Признаюсь, что лет пять-семь тому назад первые выходы юного Усатого на политические подмостки восторгали и меня свежестью взглядов, яркостью речи, гражданской дерзостью. Ренато смотрелся, как молдавский гайдук, на фоне нудных тогдашних политиков…

Однако за минувшие годы мой повзрослевший кумир сильно померк, поизносился как политик, а в нынешней агиткампании выглядит однообразным пустомелей. Ну сколько можно поносить действующего президента за приписанные ему вины и действительные прегрешения! Усатый же построил на этом шатком фундаменте всю свою пропаганду. И сильно просчитался.

Мне запомнился один из нынешних предвыборных слоганов Ренато: «Дожидаться весны не будем – начнём сажать сразу после выборов!». Остроумно, ничего не скажешь! Но я, грешным делом, подумал: как бы ты, Ренатик, не накаркал на свою голову тюрьму этим высказыванием…

О Санду – только факты

И в заключение – несколько слов о главной сопернице действующего президента в этой гонке – мадам Майе Санду. О ней – только факты и штрихи психологического портрета…

Выдвиженка бывшего премьера Филата на должность министра образования, на которой никакого авторитета у учительской массы не заработала, запомнившись общественности лишь румынизацией учебной системы, а также унизительными драконовскими требованиями к сдающим экзамены на бакалавриат. А на посту премьер-министра продержалась три месяца, ушла из-за непомерной гордыни и политических капризов, а также дремучей некомпетентности. Проще говоря, не справилась, премьерская шапка оказалась слишком тяжёлой для неё.

Однако и это еще не всё о том, почему президентская шапка тем более не подходит Майе Санду. Для молдавского, на 90 процентов православного электората еще важнее то, что она ничуть не воцерковлена, в своё время поддерживала геев и лесбиянок, не имеет семьи и детей. И вообще ей роднее Гарвард – её alma mater, нежели какие-нибудь Дрокия, Малаешты или Криуляны. К тому же не скрывает, что тоже является унионисткой. Значит, обязана и будет стремиться превратить нашу республику в провинцию Румынии. Такой ли президент нужен молдавским патриотам? К великому сожалению, все кандидаты, кроме Игоря Додона, – явные унионисты, у всех в кармане – румынские паспорта. Спрашивается: почему же стремятся они возглавить нелюбимую Республику Молдову? Ответ очевиден: чтобы обанкротить её как суверенное государство.

Борис МАРИАН,

член писательских союзов Молдовы, России и Украины.