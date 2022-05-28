Спустя два года пандемии коронавируса Япония вновь открывается для туристов из 98 стран! Об этом сообщает ВВС.

Японские власти подошли к решению проблемы распространения вируса с присущей азиатской культуре педантичностью, и не спешили давать послабления в ограничениях. Даже Олимпийские игры 2020 года в Токио проходили с полупустыми трибунами. Страна не позволила иностранным фанатам поприсутствовать. Два года Япония была на строжайшем карантине. С середины марта 2022 года к пересечению границы были допущены иностранные студенты, предприниматели и резиденты. С 1-го июня суточный лимит на въезд иностранцев поднимут до 20 тыс. человек. С 10-го июня в страну будут допущены туристические группы, однако посетить Японию в одиночку все еще будет нельзя. Так же, по заявлению представителей МИДа, около 100 стран будут поделены на 3 категории – красную, желтую и синюю, исходя из чего посетитель либо обязан будет пройти карантин по прилете, либо же будет сразу допущен к путешествию по Японии.