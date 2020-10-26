С помощью компьютерного моделирования юная исследовательница обнаружила молекулу, способную связываться с белком-шипом, который внедряется в клетки организма. А это значит, что, если молекула будет выводить из строя белок-шип, это создаст препятствие для заражения коронавирусом. Конечно, пока это только теоретическое предположение, но уже есть основа для дальнейших исследований.

Интересно, что, собираясь участвовать в конкурсе, девочка планировала заняться вирусом гриппа. Но с началом пандемии ее планы изменились, и она обратила свое внимание на коронавирус. Впрочем, исследование по гриппу тоже было проведено, сообщает «Live Science».