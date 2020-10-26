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Газета "Кишиневские новости"

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В Берлине под жилье сдают ванную комнату за скромную плату

26 октября
20:56 2020
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В одном из престижных районов столицы Германии на рынке жилья появилось необычное предложение. Хозяева одной из квартир предлагают арендовать у них просторный санузел. И с начала карантина там уже сменилось немало постояльцев. Дело в том, что снять помещение можно всего за сто евро в неделю, и эта цена в четыре-пять раз ниже, чем в целом по району.

Хозяева приглашают арендаторов не просто помыться в ванной, а пожить там, благо, места достаточно. Условия очень либеральные: разрешается курить, приводить гостей, слушать музыку, заниматься всем, чем угодно. Туалет работает, акустика хорошая, вентиляция действует исправно. Ограничение одно: на полтора часа утром освобождать помещение, чтобы хозяева квартиры могли помыться – другой ванной комнаты, в отличие от туалета, в доме нет. Кстати, арендатор может пригласить пожить с собой еще кого-нибудь, и доплачивать за это не придется, сообщает «Нож».

Что и говорить, смекалке и предприимчивости хозяев квартиры можно позавидовать!   

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