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Газета "Кишиневские новости"

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Кого осыплет денежный листопад последней недели октября

Кого осыплет денежный листопад последней недели октября
26 октября
13:41 2020
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Вот и подходит к финалу второй месяц осени – яркий, красочный и очень активный. Многие уже оценили щедрость его даров. Но, и уходя в историю, октябрь приготовил денежные подарки представителям трёх знаков зодиака. Кому же повезет на этот раз?

БЛИЗНЕЦЫ

Отличная интуиция наполнит последнюю неделю октября для Близнецов счастливыми моментами и прекрасным внутренним состоянием. Они будут на подъёме. А это значит, что все желаемое само плывет в руки, осталось сделать шаг навстречу. Денежная удача с вами! Просто нужно отбросить все сомнения и страхи. К победе нужно идти уверенной поступью. У Близнецов все получится!

ВЕСЫ

И на улицу Весов пришел праздник! Успех в делах кого-то обеспечит возросшей прибылью, а кого-то новой должностью, что также улучшит финансовое состояние. Только нужна решительность и быстрота реакции на происходящее вокруг, активность и последовательность действий. Надейтесь только на собственные силы. Вы добьётесь высоких результатов и получите как моральное, так и финансовое удовлетворение.

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