Сегодня, 25 октября, мэр Бельц Ренато Усатый, с утра пытавшийся сорвать встречу Игоря Додона с избирателями в Фалештах, оказался сам в весьма неприглядной ситуации в Комрате, где у него было запрограммировано предвыборное мероприятие с местным населением. Нужно сказать, что никто ему, в отличие от того, что сам Усатый вытворял в Фалештах, не мешал общаться с избирателями. Однако, судя по видео, распространенному в интернете, Усатому комратчане не были рады, его попросту освистали.

На видео, сделанном одним из очевидцев произошедшего, слышны крики граждан, адресованные Усатому: «Что ты сделал для Гагаузии?!». Осталось неизвестным, удалось ли бельцкому претенденту на президентский пост ответить что-либо вразумительное жителям Гагаузии. Впрочем, вряд ли у кого – либо остались сомнения, что в этом регионе Усатому поддержка явно не светит.

Видео: https://drive.google.com/file/d/1iuP25A9P0IVXB7sljJmE1-Ns2SSplqdo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SR2DIEoH3oTo0qemOWTwJv9Apw5ehyuD/view?usp=sharing