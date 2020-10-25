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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 октября 1685 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 октября 1685 смертельных случаев
25 октября
21:21 2020
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В течение прошедшего дня, 25 октября, зарегистрированы еще 16 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 71-летняя женщина из района Чимишлия, 85-летний мужчина из Яловенского района, 61-летний мужчина из Кишинева, 69-летняя женщина из Приднестровья, 63-летний мужчина из Приднестровья, 47-летний мужчина из Кишинева, 63-летняя женщина из Кишинева, 61-летний мужчина из Кишинева, 79-летняя женщина из Приднестровья, 90-летний мужчина из Приднестровья, 71-летний мужчина из Приднестровья, 80-летняя женщина из Шолданештского района, 75-летняя женщина из Кишинева, 70-летняя женщина из Приднестровья, 77-летняя женщина из Приднестровья, 45-летняя медработник из Сорокского района. На вечер 25 октября 52290 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1685 человек умерли от инфекции.

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