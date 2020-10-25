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Газета "Кишиневские новости"

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В Тирасполе хотят на себе опробовать российскую вакцину

25 октября
14:36 2020
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Депутаты Верховного Совета и Государственной Думы РФ провели заседание круглого стола в режиме онлайн, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в ходе заседания отметил, что на левом берегу Днестра живут близкие россиянам люди. «Народ Приднестровья очень тесно связан узами с Российской Федерацией, и для нас важно все то, что происходит с нашими соотечественниками», – отметил Водолацкий.

Заместитель председателя Верховного Совета Михаил Бурла озвучил очередную порцию просьб к российским властям. В Приднестровье хотели бы получить новую партию тестов на COVID-19, лекарства и в перспективе вакцину от коронавируса. Также Бурла напомнил депутатам Госдумы о том, что было бы неплохо упростить механизм принятия российского гражданства для живущих в странах СНГ. Также народные избранники из Приднестровья пригласили российских коллег в качестве наблюдателей на предстоящие 29 ноября выборы в Верховный совет региона.

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