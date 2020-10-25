В субботу вечером в столице Литвы Вильнюсе прошла санкционированная властями акция в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает Delfi.

В городскую полицию поступило сообщение о том, что некие люди на горе Гедиминаса собрались с непонятными плакатами и сильно шумят. Стражи порядка выехали на место и там выяснили: закон не нарушается. Мероприятие устроил некий Кястутис Тамашаускас. «Мы хотели показать жителям Литвы и эмигрантам из Литвы, что есть те, кто поддерживает Трампа и его политику. Он единственный президент, как минимум за последние 50 лет, который не развязал и не начал ни одной войны, за исключением мирной торговой войны с Китаем, он оживил промышленность США, в результате рекордно снизился уровень безработицы», – заявил литовский почитатель американского президента.