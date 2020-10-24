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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове зарплаты в здравоохранении выросли в 2 раза

24 октября
22:21 2020
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Так, после того как в сентябре произошло первое повышение размеров окладов, к примеру, зарплата хирурга, работающего в ночную смену, достигла 27 тыс. леев или на 80 процентов больше, чем в марте, когда она составляла 14 тыс. леев.

В сентябре вдвое больше получили и санитарки. Если в марте доход этой категории медработников из отделения педиатрии составлял 3647 леев, то в сентябре уже 7848 леев. Санитарки в отделении хирургии теперь получают 8,5 тыс. леев. По предложению Игоря Додона с 1 сентября 2020 года зарплаты сотрудников системы здравоохранения выросли на 30 процентов. Второй этап повышения, еще на 30 процентов произойдет, начиная с 1 апреля 2021 года, а с 1 июля 2021 зарплаты вырастут еще на 40 процентов.

Также, согласно решению правительства Кику, установлены надбавки от 50 процентов до 100 процентов, в зависимости от должности, для работников, непосредственно задействованных в оказании медпомощи больным COVID-19.

В то же время с 1 апреля 2020 года зарплаты сотрудников медучреждений, задействованных в системе обязательной медпомощи, выросли на 10 процентов.

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