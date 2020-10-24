Сегодня, 24 октября, Игорь Додон, встречаясь с жителями центральных районов страны, побывал в родном селе супруги Галины Додон. Как и каждого из нас, президента переполняли эмоции от встречи с родными ему людьми.

«Каждый раз, когда у меня есть возможность побывать в Дубоссарском районе, я обязательно нахожу время навестить тестя и тёщу, Думитру и Елену Мериняну, в селе Моловата.

Очень благодарен им за поддержку, которую они мне оказывают, за заботу о моей семье. Они работали всю свою жизнь, построили дом, которым гордятся, с любовью воспитали трех прекрасных детей. Они пример крепкой семьи «от сохи» из нашего молдавского народа.

Благодарю их за то, что они были рядом с моей семьей и в болезни, и в здравии. От всей души желаю им здоровья, долгих лет жизни рядом с детьми, внуками и всеми близкими!» – написал после прошедшей встречи Игорь Додон.