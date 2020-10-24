Сегодня, 24 октября, генеральный примар столицы Ион Чебан принял участие в акции по озеленению столицы, которая предусматривает высадку около 12 тысяч саженцев в разных районах города.

По словам столичного градоначальника, к сегодняшней акции присоединились сотрудники Управления полиции Кишинева, а также других подразделений Министерства внутренних дел – всего около 300 человек.

«Благодарю всех за участие и интерес к озеленению города. Поскольку было много интерпретаций, заявляю, что сейчас высаживаются те из 60 предоставленных видов, которые устойчивы к нынешним температурам. По словам специалистов, сейчас можно сажать все породы, кроме пихты, ели, сосны, которые рекомендуется сажать позже», – рассказал Чебан.

Сотруники полиции, примэрии, министерства внутренних дел, а также служащие претуры сектора Центр посадили более 1000 деревьев только в парке «Валя Морилор», в периметре улиц Друмул Виилор, Академией, Трифан Балтэ.