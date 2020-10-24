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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон встретится с жителями центральных районов Молдовы

Игорь Додон встретится с жителями центральных районов Молдовы
24 октября
20:51 2020
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Сегодня, 24 октября, Игорь Додон побывал в центральных регионах страны: Криулянском, Дубоссарском и Оргеевском районах. Многочисленные встречи были плодотворными и содержательными. Президент побеседовал с согражданами, посетил религиозные службы, побывал на двух крупных и успешных предприятиях.

«Продолжил общение с людьми. Десятки и сотни наших сограждан хотят из первых уст узнать о положении дел в стране. Им необходимо поделиться своими переживаниями и ожиданиями, задать вопросы, которые волнуют. Моя задача – сохранить и укрепить их веру в благополучное настоящее и будущее Молдовы. Вместе мы справимся!» – с свойственным ему оптимизмом подвел итог встреч Игорь Додон.

Видео: https://www.facebook.com/dodon.igor/videos/5216751811684115

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