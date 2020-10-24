Глава государства осмотрел все выставленные товары крестьянских хозяйств, высоко оценив экспонаты урожая фермеров. Позже Игорь Додон посетил церковь Святого Архангела Михаила.

«Мы будем сохранять и продвигать православные ценности, которые представляют духовную основу государственности и идентичности Молдовы», – в очередной раз подчеркнул Додон, для которого вера в христианские ценности всегда была чрезвычайно важной составляющей.