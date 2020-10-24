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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон принял участие в праздновании «Золотой осени» в Криулянах

Игорь Додон принял участие в праздновании «Золотой осени» в Криулянах
24 октября
20:46 2020
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Глава государства осмотрел все выставленные товары крестьянских хозяйств, высоко оценив экспонаты урожая фермеров. Позже Игорь Додон посетил церковь Святого Архангела Михаила.

«Мы будем сохранять и продвигать православные ценности, которые представляют духовную основу государственности и идентичности Молдовы», – в очередной раз подчеркнул Додон, для которого вера в христианские ценности всегда была чрезвычайно важной составляющей.

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