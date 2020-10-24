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Газета "Кишиневские новости"

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Как Нэстасе надеется помочь Румынии и ЕС снизить расходы на безопасность

24 октября
18:36 2020
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В интервью румынскому psnews.ro председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Андрей Нэстасе заявил, что есть возможность фальсификации итогов голосования, намеченного на 1 ноября, когда молдаване должны определиться с тем, кого они хотят видеть президентом страны.

«Мы должны понимать – победа Игоря Додона поддерживает статус-кво на восточной границе Европейского союза, что в геометрической прогрессии увеличит расходы Румынии и ЕС на безопасность в этом регионе. Но я вступил в гонку, чтобы победить ради народа моей страны, и это случится», – пафосно заявил Нэстасе. При этом он выразил сожаление по поводу того, что на выборы не приедут из-за коронакризиса наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы.  

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