Джерад Лето возвращается во вселенную DC в знакомом по фильму «Отряд самоубийц» образе Джокера, заявляет Variety.

Фильм 2016 года «Отряд самоубийц», выдвигающий злодеев комиксов DC на первый план, получил смешанные отзывы. Долгожданное появление Джокера на большом экране разочаровало слишком многих, сам Лето утверждал, что из финальной версии фильма было вырезано множество важных сцен с его участием. На фоне канонического безумного врага Бэтмена, сыгранного гениальным Джеком Николсоном в 1989 году, или легендарного Хита Леджера, покорившего мир своим «принцем Хаоса» в Нолановском «Темном Рыцаре» 2008 года, Джерад Лето смотрелся откровенно нелепо. Его Джокер был слишком несерьезным, поверхностным, не коварный Николсон или безумный Леджер, просто никакой. Ситуацию усугубляет «Джокер» 2019 года, где появляется новый злодей Готэма, новый Джокер в исполнении Хоакина Феникса. За эту сложную мрачную роль Хоакин получил Оскар. И вот, в 2021 году выходит новый фильм, где появится Джокер, «Лига справедливости Зака Снайдера», и безумного клоуна там сыграет Джерад Лето.

Плоский образ, ставший поводом для шуток о татуировках, показанный Лето в 2016 году не выдерживал никакой критики в сравнении со своими предшественниками, но теперь, после Феникса в этой роли, у Джокера из «Отряда самоубийц» едва ли есть хоть какой-то шанс заслужить лояльность публики. Новость о том, что Джерад Лето присоединился к касту, стала неожиданностью и не до конца понятно было ли так задумано изначально или режиссер фильма Снайдер решил все в последний момент. Премьера «Лиги справедливости Зака Снайдера» состоится на стриминговой платформе HBO Max в 2021 году.