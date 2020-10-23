Игорь Додон обратился с призывом ко всем политикам страны, вне зависимости от взглядов, которые они продвигают, – отказаться от разногласий и критики и сосредоточить усилия на консолидации будущего Молдовы. Президент подчеркнул, что избиратели и правого и левого политического фланга являются гражданами Молдовы, которых не надо разделять и которые ожидают одного и того же от каждого оппонента – улучшения уровня жизни.

«Обращаюсь к оппонентам, давайте будем друзьями. К чему все эти политические войны. Призываю вас консолидировать усилия и сделать хорошие вещи для страны. Я убежден, что и у вас есть хорошие идеи, а в команде есть профессионалы, так же, как и у нас», – заявил Додон в ходе прямой трансляции.

Он считает, что молдавские политики должны заняться иным делом, а не нападками на оппонентов. Додон убежден, что граждан мало интересуют взгляды политиков.

«Люди мне говорят, что мои оппоненты на каждой предвыборной встрече говорят только о Додоне и против него. Я ни на одной встрече не говорю с избирателями об оппонентах. Давайте сосредоточим усилия для строительства дорог, больниц, школ, детсадов водоснабжения. Люди этого от нас ждут», – заявил Додон.

Игорь Додон убежден, что и в районах, где обычно голосуют за правых, избиратели поддержат тех, кто принес пользу стране.