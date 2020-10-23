Семья из с. Рэчула Каларашского района сможет увидеть отца спустя 15 лет благодаря Игорю Додону. Сын мужчины обратился к Игорю Додону в ходе прямой трансляции в пятницу с просьбой помочь привести домой отца, который находится в одной из российских больниц.

Молодой человек рассказал, что отец пропал 15 лет назад. После долгих поисков его обнаружили в одной из больниц Белгородской области, а у семьи нет возможности доставить его домой.

Игорь Додон заявил, что окажет всю необходимую поддержку, а посольство Молдовы в Москве свяжется с медиками, чтобы выяснить возможно ли транспортировать мужчину на родину.

«Сожалею, что вы не виделись с отцом 15 лет. Посмотрим, когда это станет возможным, так как у нас пандемия. Я попрошу коллег из нашего посольства в России связаться и поговорить с врачами, посмотрим можно ли его транспортировать», – заявил Додон.

Передача, в рамках которой Игорь Додон отвечает в прямом эфире на вопросы граждан, выходит уже почти год по пятницам. Люди могут задать свой вопрос и тут же получить ответ. Благодаря передаче многие граждане смогли решить проблемы, с которыми сталкивались. На прошлой неделе Игорь Додон способствовал решению проблем наших сограждан, которые работают в Германии и в течение 9 месяцев не могут получить паспорт для ребенка.