Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США установили, что за последнее десятилетие средняя температура в придонных водах Атлантического океана повысилась примерно на 0,02 градуса Цельсия. Это удалось установить благодаря глубоководным термометрам, пришвартованным почти у самого дна океана.

Температура измерялась каждый час в течение десяти лет в четырех местах у побережья Уругвая. По мнению ученых, хотя такое потепление значительно слабее, чем в верхних слоях воды, нужно учитывать, что теплая вода имеет свойство подниматься вверх. Значит, чтобы прогреть придонные слои, требуется очень много тепла.

Специалисты считают, что потепление может быть вызвано климатическими изменениями в результате жизнедеятельности человека, но это пока предположение, которое можно подтвердить только после продолжения мониторинга температуры, пишет sciencenews.org.