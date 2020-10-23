Собранная ею правительственная команда состояла в основном из «грантоедов», чей трудовой стаж проходил исключительно в неправительственных организациях. Об этом говоритcя в публикации аналитического отдела Партии коммунистов.

Авторы материала провели ретроспективу деятельности Майи Санду на посту министра образования, а затем и главы кабмина, придя к выводу, что кандидат в президенты от ПДС «весьма лицемерна и лжива. Настолько лицемерна и настолько лжива, что отрицает очевидные вещи».

«Еще более невероятным и циничным выглядит то, как Санду отрицала свое участие в голосовании по передаче международного Кишиневского аэропорта в концессию фирме, близкой к Илану Шору, а также – в скандальном засекреченном голосовании правительства Юрия Лянкэ по выделению из резервного фонда Национального банка 13 миллиардов леев, что и ознаменовало так называемую «кражу века». Впоследствии Андриан Канду опубликовал видео, на котором хорошо видно, как Санду поднимает руку за передачу аэропорта в концессию. После того как протокол заседания правительства Лянкэ был рассекречен, стало известно, что за выделение 13 миллиардов, которые впоследствии были украдены, все члены правительства проголосовали единогласно. Включая Майю Санду. Так что ее причастность к разбазариванию государственной собственности и краже миллиарда очевидна и в дополнительных доказательствах не нуждается», – отмечается в публикации на сайте ПКРМ.

Также авторы материала напоминают, что Майя Санду «совершенно сознательно спровоцировала собственную отставку, не справившись с работой, самоустранившись от проблем страны, побоявшись ответственности».

«Майя Санду – открытая унионистка, а ее политические кумиры повергают в шок. Так, в одном из интервью она выразила симпатии нацистскому преступнику, диктатору Иону Антонеску. Она заявила, что Антонеску является исторической личностью, которому присуще, в том числе, и что-то «хорошее». Майя Санду попыталась запустить процесс ползучей реабилитации кровавого нацистского палача, которым восхищался Гитлер», – говорится в опубликованном материале Партии коммунистов Молдовы.

Публикация завершается призывом к избирателям ни в коем случае не голосовать за «несостоявшуюся в семейной жизни, некомпетентную унионистку».