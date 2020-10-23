В ходе пятничной передачи Игорь Додон заявил, что теперь самым важным является восстановление доверия молодежи к собственной стране. А для этого необходима политическая стабильность. Игорь Додон убежден, что отъезд молодых людей является трагедией, а этот феномен произрастает еще из 90-х годов прошлого века.

«Это не сегодня началось, когда Додон является президентом, а Кику премьер-министром. Трагедия в том, что молодежь уезжает не только из-за того, что нет хорошо оплачиваемой работы, многие уезжают потому, что не верят в будущее Молдовы. Поэтому мы должны решить как минимум две проблемы: первая – создать хорошо оплачиваемые рабочие места. Для этого мы запустили ряд программ и будем делать это и в дальнейшем, а, во-вторых, – решить как вернуть доверие и убедить, что в Молдове хорошо, что здесь страна, в котором мы хотим жить», – сказал Игорь Додон.

Он перечислил ряд национальных программ, благодаря которым созданы тысячи рабочих мест. Среди них «PARE 1+1» и «Prima Casă».

«Самым большим вызовом для нас является то, как убедить людей, что в Молдове есть будущее для наших детей и внуков. Здесь много работы, потому что речь идет не только о рабочих местах, но и об условиях жизни, инвестициях в инфраструктуру, о воде и канализации, газификации, реформах, включая и сферы юстиции, прокуратуры, бизнеса. Все это можно внедрить очень быстро, если будет политическая стабильность, не будут менять правительства каждые два-три месяца. В такой маленькой стране как Молдова ситуацию можно изменить очень быстро. Это наша цель, и нам удастся вместе ее достичь», – заявил Игорь Додон.