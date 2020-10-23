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Газета "Кишиневские новости"

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На досрочных выборах ПСРМ получит большинство мандатов в парламенте

На досрочных выборах ПСРМ получит большинство мандатов в парламенте
23 октября
12:11 2020
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Пять партий проходят в парламент в случае досрочных выборов. ПСРМ наберет большинство голосов. Таковы данные недавнего опроса общественного мнения, представленного Ассоциацией социологов и демографов «Vox Populi – октябрь 2020 (2 часть)». Согласно исследованию, за ПСРМ отдадут свой голос почти 41% определившихся респондентов, на втором месте ПДС – 22,8%, на третьем – партия «Шор» – 11,3%.

Также в случае досрочных выборов в парламент проходит политформирование «Наша Партия», за которое готовы голосовать чуть больше 10% и «Платформа DA» – с 6,8%.

Опрос проводился в период с 11 по 20 октября 2020. Выборка составляет 1183 респондента из 79 населенных пунктов. Погрешность оценивается в 3%. Заказчиком является Южный филиал Социологической ассоциации Украины и Ассоциация социологов и демографов Молдовы.

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