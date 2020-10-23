Если бы в ближайшее воскресенье состоялись президентские выборы, большая часть граждан проголосовала бы за Игоря Додона. Таковы данные недавнего опроса общественного мнения, представленного Ассоциацией социологов и демографов «Vox Populi – октябрь 2020 (2 часть)».

Согласно исследованию, за нынешнего главу государства Игоря Додона отдадут свой голос почти 43% определившихся избирателей. Майя Санду получила бы почти в два раза меньше – 24,3%, а Андрей Нэстасе только 12,4%.

За Ренато Усатого готовы голосовать 8,6%, а за Виолетту Иванов от партии «Шор» – 6,5%. Унионист Октавиан Цыку набирает 2,1%, либерал-демократ Тудор Делиу – 1,7%, Дорин Киртоакэ – 1,6%.

Опрос проводился в период с 11 по 20 октября 2020. Выборка составляет 1183 респондента из 79 населенных пунктов. Погрешность оценивается в 3%. Заказчиком является Южный филиал Социологической ассоциации Украины и Ассоциация социологов и демографов Молдовы.