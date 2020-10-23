Встряска для ОВНА

В последнее время благополучные Овны сталкивались с огромным количеством неприятных моментов, им казалось, что Удача отвернулась от них. Но это не так! Овнам просто нужна была встряска, которая снова пробудит в них желание изменить жизнь. Финал октября принесет им удачу и благополучие. Их поезд набирает обороты на пути к счастливым переменам.

Предложения о новой работе, самые перспективные и интересные проекты, новая должность – это лишь малая толика того, что Овны получат, если вовремя вспомнят о своей амбициозности. Вы ПЕРВЫЙ – потому с легкостью обойдете всех конкурентов. К деловым победам прибавятся и достижения в личной жизни, если вы включите всю свою дипломатичность. Овны, жизнь налаживается!

Надежды для ТЕЛЬЦА

На крыльях успеха Тельцы движутся сейчас по жизни. Они невероятно сильны и уверены в себе, потому любая цель для них досягаема. Последняя неделя октября добавит везения и приготовит приятные сюрпризы. Сама судьба улыбается вам на исходе октября.

Ваша интуиция подскажет, какие дела будут самыми перспективными, реализуя такие проекты, вы сможете вывести свою жизнь на совершенно новый уровень. Ваши надежды на продвижение новой идеи, которая принесет финансовое благополучие, не беспочвенны. Вселенная поможет вам, подтолкнув к активным действиям. Тельцы, у вас все получится!