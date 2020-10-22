Игорь Додон побывал сегодня и в Чимишлии. Он пообщался с жителями райцентра, выслушал их разнообразные просьбы, в том числе о хорошо оплачиваемых рабочих местах, повышении пенсий, качественных дорогах и чистой окружающей среде.

«Проблемы людей я знаю и потому убежден, что вместе мы их решим. Мы обеспечим нашим гражданам достойную жизнь и лучшие условия», – отметил он. Позже Додон посетил село Михайловка, где также встретился с жителями. Сельчане тоже задавали похожие вопросы, на которые были даны развернутые ответы и озвучены конкретные предложения. Побывал глава государства и в сёлах Троицкое и Порумбрей. Местные жители говорили о ряде приоритетных вопросов, которые необходимо решить. Кандидат отметил, что хорошие начинания и проекты будут продолжены. Сегодня Игорь Додон провёл девять продуктивных встреч в Тараклийском и Чимишлийском районах.

«Только совместными усилиями мы сможем создать благополучное будущее для всех граждан нашей страны. Вместе мы справимся!» – с привычным оптимизмом подытожил Додон.