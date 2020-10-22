Сегодня, выступая на ХVII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин коснулся проблем бывших союзных республик. В частности, говоря о Молдове, Путин сказал, что в российских политических кругах видят, что происходит вокруг Молдовы, и хорошо знают подлинные потребности молдавского народа и в развитии демократии, и в развитии экономики. Президент России задал аудитории риторический вопрос: кто покупает молдавское вино? И сам же ответил, что, например, Франция вряд ли в ближайшее время будет покупать, потому что в Европе свое вино некуда девать. Это касается не только винной продукции, считает Путин, есть много других отраслей, завязанных на сбыте в России. Без рынка России такие государства, как Молдова, нормально существовать не могут, пока, уточнил Путин.

И в завершение ответа на вопрос добавил: «Мы очень рассчитываем, что на ближайших выборах в Молдове молдавский народ оценит те усилия, которые предпринимает действующий президент республики для выстраивания отношений с Россией».