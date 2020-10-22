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Газета "Кишиневские новости"

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Нэстасе обратился к «братьям-унионистам»

22 октября
23:11 2020
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Претендент на кресло главы государства от Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Андрей Нэстасе обратился к молдавским сторонникам объединения с Румынией посредством социальных сетей, передает ИНФОТАГ.

Политик написал, что дальнейшее поступательное развитие Республики Молдова без сближения с соседней страной невозможно. «В качестве президента буду пользоваться поддержкой правительства Румынии в моих усилиях по внедрению и осуществлению административных мер, ускорению процессов, столь ожидаемых гражданами. Это сокращение срока по предоставлению румынского гражданства, разработка простого механизма трудоустройства в Румынии и упрощение этого процесса», – обещает Нэстасе сторонникам объединения. Надеясь на их поддержку, он взывает: «Вот почему я призываю вас, братья-унионисты, ни в коем случае не отказываться от наших вековых стремлений и мечтаний, особенно сейчас, когда мы можем быть так близки к тому, что намеревались сделать». Таким образом Нэстасе, вероятно, намекает на то, что, став президентом, он инициирует объединение с Румынией.

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