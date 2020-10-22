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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В голове человека обнаружены неизвестные раньше органы

22 октября
23:06 2020
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Открытие сделали исследователи из Нидерландского института рака. Проводя лучевую терапию для лечения нескольких видов онкологических заболеваний, медики вдруг обнаружили на контрольных снимках до сих пор не замеченные незнакомые структуры в голове. Это плоские тонкие железы небольшой длины, находящиеся за евстахиевыми трубами – каналами, связывающими полость среднего уха с глоткой.

Удивительно, что этих органов до сих пор не замечали анатомы, но, возможно, это произошло потому, что их месторасположение не слишком доступно, они находятся практически под основанием черепа. И обнаружить их помогла только очень чувствительная аппаратура. В отличие от новых, давно известные слюнные железы находятся неглубоко под поверхностью кожи, поэтому легко доступны для изучения.

Теперь предстоит провести более детальное изучение сделанного открытия, сообщает «The New York Times».    

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