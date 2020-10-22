В голове человека обнаружены неизвестные раньше органы
Открытие сделали исследователи из Нидерландского института рака. Проводя лучевую терапию для лечения нескольких видов онкологических заболеваний, медики вдруг обнаружили на контрольных снимках до сих пор не замеченные незнакомые структуры в голове. Это плоские тонкие железы небольшой длины, находящиеся за евстахиевыми трубами – каналами, связывающими полость среднего уха с глоткой.
Удивительно, что этих органов до сих пор не замечали анатомы, но, возможно, это произошло потому, что их месторасположение не слишком доступно, они находятся практически под основанием черепа. И обнаружить их помогла только очень чувствительная аппаратура. В отличие от новых, давно известные слюнные железы находятся неглубоко под поверхностью кожи, поэтому легко доступны для изучения.
Теперь предстоит провести более детальное изучение сделанного открытия, сообщает «The New York Times».