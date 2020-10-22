Из-за пандемии огромное число людей вынуждено работать удаленно. И оказалось, что это чревато неожиданными экологическими последствиями.

Британский аналитический центр ECIU провел компьютерное моделирование, по итогам которого выяснилось: если дистанционная работа продолжится, то нынешней зимой отопительные котлы в больших городах будут использоваться почти на шестьдесят процентов чаще. А это, в свою очередь, приведет к росту вредных выбросов в таких населенных пунктах более чем на десять процентов. И в этом будут виноваты именно отопительные котлы, работающие на газе (в Лондоне, например, на их долю приходится пятая часть всех вредных выбросов), потому что выхлопы автомобилей останутся на прежнем уровне.

И хотя загрязнение воздуха от работы котлов не является непосредственной причиной увеличения смертности, они влияют на частоту возникновения сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, что негативно влияет на общий уровень здоровья населения, передает BBC.