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Газета "Кишиневские новости"

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Удаленная работа усилила загрязнение воздуха

Удаленная работа усилила загрязнение воздуха
22 октября
23:01 2020
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Из-за пандемии огромное число людей вынуждено работать удаленно. И оказалось, что это чревато неожиданными экологическими последствиями.

Британский аналитический центр ECIU провел компьютерное моделирование, по итогам которого выяснилось: если дистанционная работа продолжится, то нынешней зимой отопительные котлы в больших городах будут использоваться почти на шестьдесят процентов чаще. А это, в свою очередь, приведет к росту вредных выбросов в таких населенных пунктах более чем на десять процентов. И в этом будут виноваты именно отопительные котлы, работающие на газе (в Лондоне, например, на их долю приходится пятая часть всех вредных выбросов), потому что выхлопы автомобилей останутся на прежнем уровне.

И хотя загрязнение воздуха от работы котлов не является непосредственной причиной увеличения смертности, они влияют на частоту возникновения сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, что негативно влияет на общий уровень здоровья населения, передает BBC.

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