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Газета "Кишиневские новости"

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Ополаскиватели для рта оказались эффективны в борьбе с коронавирусом

22 октября
22:46 2020
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Исследователи из Медицинского колледжа Пенсильванского университета США протестировали несколько ополаскивателей полости рта, чтобы выяснить их эффективность в борьбе с коронавирусами, родственными нынешней короне. Ведь известно, что главными входными воротами в организм для инфекции являются носоглотка и рот. В лабораторных условиях ученые обработали препараты, зараженные человеческим коронавирусом, различными растворами. Выяснилось, что почти все они всего за полминуты убивают абсолютное большинство вирусных частиц.

Дальше должны последовать клинические испытания на людях, чтобы выяснить, действительно ли эти препараты эффективны конкретно против коронавируса. По мнению исследователей, пока не получила широкое распространение вакцина, нужно искать другие способы остановки распространения инфекции. Ополаскиватели для полости рта – доступные средства, и, если окажется, что они хотя бы наполовину снижают распространение вируса, это уже будет важным достижением, сообщает телеканал «Доктор».

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