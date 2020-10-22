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Газета "Кишиневские новости"

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В самолете опасность заражения коронавирусом минимальна

В самолете опасность заражения коронавирусом минимальна
22 октября
22:41 2020
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Медицинская служба Пентагона совместно с авиакомпанией United Airlines провела исследование риска заразиться коронавирусом во время авиаперелета. С помощью аэрозолей, имитирующих выделения, которые бы возникли у тысяч кашляющих людей, смоделировали движение этих «зараженных» частиц по пространству самолета.

Оказалось, что, если использовать маску, риск заражения коронавирусом ничтожен, даже если полет длится двенадцать часов. Воздух в салонах Boeing 767 и 777 обновляется чаще, чем в стандартной операционной больницы. Чтобы отфильтровать подавляющее большинство вирусов в воздухе, требуется всего шесть минут.

Правда, испытывались только традиционные трехслойные медицинские маски, которые авиакомпании обычно и выдают пассажирам. При этом ученые отмечают, что опасность заразиться все-таки существует, если сидеть в непосредственной близости от инфицированного человека (рядом, впереди или сзади), а еще более велика угроза, если разговаривать с таким соседом в случае, когда маску приходится снимать для еды или питья, передает «Fox News».     

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